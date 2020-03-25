Sinema Televizyon Sendikası: Koronavirüs bizi olumsuz etkiliyor; kredi ve fatura borçlarımız ertelenmeli

Sinema Televizyon Sendikası, sinema sektöründe kamera önü ve arkası çalışanlara ilişkin ekonomik tedbir taleplerini açıkladı. Açıklamada, Koronavirüs'ün sinema sektörünü de olumsuz etkilediği belirtilerek, sinema çalışanlarının kredi ve fatura borçlarının en az 6 ay ertelenmesi gerektiği vurgulandı.
Sinema Televizyon Sendikası, kamera önünde ve arkasında tüm çalışanların Koronavirüs'ten olumsuz etkilendiğini belirterek, kaygı ve taleplerini paylaştı.
Sendika, tarafından yapılan açıklamada, talepler şöyle sıralandı:
- Çalışanların asgari yaşamlarına devam edebilmeleri için kira, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet vb.faturaları devlet tarafından karşılanmalı, tüm kredi ve kredi kartı borçları en az 6 ay ertelenmeli, ertelenen bu borçlar en az 12 ay taksitlendirilmeli ve gecikme faizleri silinmelidir. Temizlik, hijyen malzemeleri ile temel gıda ürünlerinde KDV kaldırılmalıdır.
- Ara verilen veya durdurulan işlerde, işten çıkarmalar ve ücretsiz izinler yasaklanmalı, ücretli izin
verilmelidir. Çalışanların bu ücreti devlet tarafından karşılanmalıdır. Sektörümüzün proje bazlı çalışmakoşulları düşünülerek ‘Kısa Çalışma Ödeneği' uygulamasında sigorta prim şartı kaldırılmalıdır.
- Dizi çalışanlarının hak ettikleri bölüm ödemeleri planlandığı şekliyle aksamadan ödenmeye devam etmelidir. Sinema, reklam, belgesel, kısa film, klip projelerinde ve tv programlarında çalışanların varsa alacakları ivedilikle ödenmelidir.
- Sektörümüzün proje bazlı çalışma koşulları düşünülerek çalışmayan sektör çalışanlarına hiçbir koşul aranmaksızın işsizlik fonu üzerinden işsizlik maaşı bağlanmalıdır. Bu işsizlik maaşı asgari ücretten az olmamalıdır. Temel yaşam giderlerini sağlayacak gelirleri garanti altına alınmalı, çocuklu olan ailelere ayrıca çocuk yardımı yapılmalıdır.
- Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması vergi mükellefi ve 4B statüsünde olan çalışanları da kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
- Çalışmayan arkadaşlarımızın varsa GSS (Genel Sağlık Sigortası) borçları ertelenmeli ve faizsiz
yapılandırma imkanı sunulmalıdır. GSS ödemesi yapılmasa dahi önümüzdeki 6 ay içinde tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaya devam etmelidir.