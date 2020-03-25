Sinema Televizyon Sendikası: Koronavirüs bizi olumsuz etkiliyor; kredi ve fatura borçlarımız ertelenmeli

Sinema Televizyon Sendikası, sinema sektöründe kamera önü ve arkası çalışanlara ilişkin ekonomik tedbir taleplerini açıkladı. Açıklamada, Koronavirüs'ün sinema sektörünü de olumsuz etkilediği belirtilerek, sinema çalışanlarının kredi ve fatura borçlarının en az 6 ay ertelenmesi gerektiği vurgulandı.

Sinema Televizyon Sendikası, kamera önünde ve arkasında tüm çalışanların Koronavirüs'ten olumsuz etkilendiğini belirterek, kaygı ve taleplerini paylaştı.

Sendika, tarafından yapılan açıklamada, talepler şöyle sıralandı: