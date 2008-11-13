Sinema tasarımla buluşuyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, 19-22 Kasım tarihlerinde Sinema ve tasarım konulu uluslararası" Design Cinema 2008" etkinliği yapılacak.



İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, 19-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte, ürün tasarımından 3D teknolojilere, animasyondan interaktif çalışmalara, birçok farklı uygulamanın reklam, televizyon ve sinema ile ilişkisi teori ve pratikte tartışılacak.



Her biri kendi alanında dünyaca tanınmış Türk ve yabancı katılımcıların da yer alacağı konferanslarda, sinema ve tasarımda, "Gerçek", "Hiper-gerçek", "Sanallık" temaları üzerinde durulacak.



Dünyanın önde gelen online sanal dünya yaratıcısı şirketlerinden ISN Virtual Worlds’ün kurucusu ve başkanı Mattia Crespi, dijital medya yazarı Peter Plantec, Brown ve Yale Üniversitelerinde eğitim veren Prof.Dr. Dietrich Neumann gibi isimler de konferanslarda konuşma yapacak.



"İş Sergisi"nin de açılacağı etkinlikte, "Kamera Aracılığıyla Tasarım", "Geleceğin Şehirlerinde İç Mekanlar", "Yeni Medya Araçlarıyla İletişim, Yapım ve Çağdaş Sanat" gibi atölye çalışmaları yapılacak.