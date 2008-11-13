T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sinema tasarımla buluşuyor!

Sinema ve tasarım konulu uluslararası" Design Cinema 2008" etkinliği 19-22 Kasım'da İTÜ'de yapılacak.

13 Kasım 2008 02:00

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, 19-22 Kasım tarihlerinde Sinema ve tasarım konulu uluslararası" Design Cinema 2008" etkinliği yapılacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, 19-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte, ürün tasarımından 3D teknolojilere, animasyondan interaktif çalışmalara, birçok farklı uygulamanın reklam, televizyon ve sinema ile ilişkisi teori ve pratikte tartışılacak.

Her biri kendi alanında dünyaca tanınmış Türk ve yabancı katılımcıların da yer alacağı konferanslarda, sinema ve tasarımda, "Gerçek", "Hiper-gerçek", "Sanallık" temaları üzerinde durulacak.

Dünyanın önde gelen online sanal dünya yaratıcısı şirketlerinden ISN Virtual Worlds’ün kurucusu ve başkanı Mattia Crespi, dijital medya yazarı Peter Plantec, Brown ve Yale Üniversitelerinde eğitim veren Prof.Dr. Dietrich Neumann gibi isimler de konferanslarda konuşma yapacak.

"İş Sergisi"nin de açılacağı etkinlikte, "Kamera Aracılığıyla Tasarım", "Geleceğin Şehirlerinde İç Mekanlar", "Yeni Medya Araçlarıyla İletişim, Yapım ve Çağdaş Sanat" gibi atölye çalışmaları yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24