Sinema seyircisi yüzde 29 arttı

Türkiye'de sinema sekötrü yılın ilk 4 ayında 28 milyonu aşan seyirci ve 300 milyon liraya yaklaşan hasılatıyla sektörün büyüklüğü, geçen yılın tamamının yarısını aştı. Box Office Türkiye verilerinden derlenen bilgiye göre, 2009 yılında 36 milyon 904 bin 345 seyircinin gittiği Türkiye'deki sinema salonları, her geçen yıl artan ilgiyle geçen yıl 50 milyon 293 bin 837 izleyiciye ulaştı.



Anadolu Ajansı’nda yer alan ahbere göre, Türk sinemasının en çok izlenen serilerinden olan "Recep İvedik 4" ve "Eyyvah Eyvah 3"ün vizyona girmesinin etkisiyle bu yılın ilk 4 ayında seyirci sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak, 28 milyon 81 bin 511 oldu.



Geçen yılı 504 milyon 347 bin 109 liralık toplam hasılatla kapatan sektör, bu yılın 4 ayında 292 milyon 643 bin 609 liralık hasılata ulaştı. Buna göre sektörün büyüklüğü, geçen yılın tamamının yarısını aştı.

Türk filmleri başı çekiyor

"İlk 3 günde en çok izlenen film" unvanını 1 milyon 641 bin 474, "ilk haftada en çok izlenen film" unvanını da 2 milyon 857 bin 19 seyirciyle alan yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı, Şahan Gökbakar'ın başrolünde oynadığı "Recep İvedik 4", 7 milyon 148 bin 997 seyirciyle 1989'dan günümüze en çok izlenen film unvanını ele geçirdi. Film, ayrıca 70 milyon 688 bin 400 liralık rekor hasılat elde etti.



Yılın en çok ikinci izlenen filmi ise 3 milyon 406 bin 732 seyirciyle Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerini paylaştığı "Eyyvah Eyvah 3" oldu.



Nisan ayının galibi yabancı yapımlar

İlk 3 ayda "Haftanın en çok izlenen filmi", Türk filmleri olurken, Nisan ayında yabancı yapımlar ilk sırada yer aldı. Bu ayın ilk 3 haftasında "Nuh: Büyük Tufan"; son haftasında ise "İnanılmaz Örümcek-Adam 2", "Haftanın en çok izlenen filmi" unvanını elde etti.

Yılbaşından bu yana en çok izlenen ilk 10 filmi, topladıkları hasılat ve seyirci sayısı ise şöyle:

1 Recep İvedik 4 70.688.400 TL 7.148.997

2 Eyyvah Eyvah 3 35.001.204 TL 3.410.179

3 Düğün Dernek 28.780.021 TL 2.877.395

4 Patron Mutlu Son İstiyor 12.899.602 TL 1.297.536

5 Karlar Ülkesi 12.296.559 TL 1.105.941

6 Nuh: Büyük Tufan 12.014.089 TL 1.030.364

7 Bi küçük Eylül meselesi 9.249.884 TL 905.419

8 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi 10.183.331 TL 861.817

9 Mandıra Filozofu 6.590.137 TL 669.949

10 Çılgın Dersane 3 5.016.702 TL 548.236