Sinema sektöründe kriz devam ediyor: 2019'un ilk 10 gününde hasılat kaybı 20 milyon TL

Sinemadaki bilet payı ve kampanyalı bilet uygulaması konusunda yaşanan anlaşmazlığın sonucunda sektörün 10 günlük kaybı 20 milyon TL oldu. Geçen yılın ilk 10 gününe oranla yüzde 55'lik bir izleyici kaybı yaşandığı görüldü.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 2019'un ilk 10 gününde büyük oranda izleyici kaybı yaşandı. Geçen yılın ilk 10 gününe oranla % 55.5 izleyici kaybı yaşanırken bu oran hasılatta % 58.8 olarak gerçekleşti. Son 7 yılın en düşük film ve izleyici sayısı 2019'da görüldü. Bu yıl ilk 10 günde sadece 3 Türk filmi gösterime girdi.

2018 ( İlk 10 gün)

İzleyici Sayısı: 2.565.715 Kişi

Hasılat: 33.811.197 TL



2019 ( İlk 10 gün)

İzleyici Sayısı: 1.141.787 Kişi

Hasılat: 13.923.361 TL



2019'da bir önceki yıla oranla izleyici kaybı 1.423.928 kişi olurken hasılat kaybı 19.887.836 TL oldu.

Ne olmuştu?

Yapımcılar, bilet fiyatlarının artmasına rağmen kendi paylarının artmamasından, patlamış mısırlı kampanyalı biletlerden pay alamamalarından ve uygulama nedeniyle hasılatı net olarak göremediklerinden dolayı filmlerinin gösterime girdiği Mars Cinema Group ile anlaşmazlığa düşmüştü.

Anlaşmazlığın giderilmesi için düzenlenen toplantılara Mars Cinema Group katılmamıştı. Yapımcılar, sinema salonu zincirine sahip alternatif şirketlerle görüşmelerine devam ediyor.

BKM, söz konusu anlaşmazlık nedeniyle Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler - Sazan Sarmalı gösterime çıkmamıştı. Gösterim tarihi 1 Ocak olan filmin izleyiciyle buluşması ertelenmişti.

Cem Yılmaz'ın da anlaşmazlık nedeniyle "2 Arada" ile "Kaçamak"tan oluşan Karakomik Filmler'i 18 Ocak'ta gösterime çıkarmayacak olmasıyla sinema sektörünün izleyici ve hasılat kaybı önümüzdeki günlerde daha da yüksek olması bekleniyor