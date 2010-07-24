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Yaşam

SİNEMA SANATÇISI SIRRI ELİTAŞ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ EREĞLİ (A.A)

24 Temmuz 2010 22:40

-SİNEMA SANATÇISI SIRRI ELİTAŞ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ EREĞLİ (A.A) - 24.07.2010 - Dizi ve film çekimleri için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesine gelen sinema sanatçısı Sırrı Elitaş, beyin kanaması geçirdi. Alınan bilgiye göre, yönetmen Ferhat Bahadır'ın çekeceği ''Gizemli Yol'' adlı dizi ve ''Madende Tuzak'' filmi için Elitaş'ın da aralarında bulunduğu ekip Ereğli'ye geldi.  Daha sonra detay görüntülerin çekilmesi amacıyla Kandilli beldesine giden film ekibi, kalacakları Türkiye Taşkömürü Kurumu misafirhanesine yerleşti. Film çekiminin başlaması üzerine yönetmen Bahadır, ekipte Elitaş'ın olmadığını fark edince odasına gitti. Kapıyı çalması ve seslenmesine rağmen yanıt alamayan Bahadır ve yanındakiler, içeriye girdiklerinde Elitaş'ı yatak ile kalorifer peteği arasında baygın vaziyette buldular.  Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan sanatçı, daha sonra ambulansla İstanbul Medipol Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane Başhekimi Muharrem Erdem, hastanelerine getirilen sanatçının, tetkiklerde beyin kanaması teşhisi konularak yoğun bakıma alındığını, daha sonra İstanbul'a sevk edildiğini söyledi.

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