Sinema salonu yok film festivali var

T24- Sinema salonu olmayan Mardin'de, 17- 23 Eylül arasında 5'inci SineMardin Uluslararası Film Festivali düzenlendi.



Bu yılki teması, çocuk olan festival kapsamında gezici TIR sahnesi ile Mardin'in ilçelerindeki çocuklara animasyon film gösterimleri yapılacak.



Bu yılki teması ‘Çocuk' olan ‘SineMardin Uluslararası Film Festivali', 17- 23 Eylül tarihlerinde Mardin ve Suriye'nin Halep kentinde eş zamanlı olarak yapılacak. Sinema salonu olmayan Mardin'de festivalde gösterilecek olan çocuk filmleri, gazici TIR sahnesiyle mahallelerde çocukların ayağına götürülecek. Festivalde, Almanya, Hollanda, Amerika sinemasından örnekler gösterilecek ve Ken Loach, Costa Gavras, Francois Ozon, Coen Kardeşler gibi ünlü yönetmenlerin ödüllü filmleri Mardinliler'in beğenisine sunulacak. Festival kapsamında yer alan ‘Japon Animasyon Filmleri Şenliği', ‘Japanorama' adı altında gezici sahne ile Mardin'in ilçelerini dolaşacak ve çocuklara animasyon film gösterimleri yapacak.



Festivalde yabancı filmlerin yanı sıra Özcan Alper'in ‘Sonbahar', Mahmut Fazıl Coşkun'un ‘Uzak İhtimal', Kazım Öz'ün ‘Son Mevsim: Şavaklar', Yılmaz Erdoğan’ın ‘Neşeli Hayat', Ezel Akay’ın ‘Yedi Kocalı Hürmüz' ve Bahadır Karakaş’ın ‘Usta' filmleri de gösterime sunulacak. Türkiye'nin tek senaryo ağırlıklı film festivali olan SineMardin'de, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da film analizleri ve senaryo üzerine atölye çalışmaları yapılacak. Genç sinema sanatçıları, yönetmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek faaliyetler halka açık olacak.



