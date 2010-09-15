T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sinema salonu yok film festivali var

Sinema salonu olmayan Mardin'de, 17- 23 Eylül arasında 5'inci SineMardin Uluslararası Film Festivali düzenlendi.

15 Eylül 2010 03:00

T24- Sinema salonu olmayan Mardin'de, 17- 23 Eylül arasında 5'inci SineMardin Uluslararası Film Festivali düzenlendi.


Bu yılki teması, çocuk olan festival kapsamında gezici TIR sahnesi ile Mardin'in ilçelerindeki çocuklara animasyon film gösterimleri yapılacak.


Bu yılki teması ‘Çocuk' olan ‘SineMardin Uluslararası Film Festivali', 17- 23 Eylül tarihlerinde Mardin ve Suriye'nin Halep kentinde eş zamanlı olarak yapılacak. Sinema salonu olmayan Mardin'de festivalde gösterilecek olan çocuk filmleri, gazici TIR sahnesiyle mahallelerde çocukların ayağına götürülecek. Festivalde, Almanya, Hollanda, Amerika sinemasından örnekler gösterilecek ve Ken Loach, Costa Gavras, Francois Ozon, Coen Kardeşler gibi ünlü yönetmenlerin ödüllü filmleri Mardinliler'in beğenisine sunulacak. Festival kapsamında yer alan ‘Japon Animasyon Filmleri Şenliği', ‘Japanorama' adı altında gezici sahne ile Mardin'in ilçelerini dolaşacak ve çocuklara animasyon film gösterimleri yapacak.

 
Festivalde yabancı filmlerin yanı sıra Özcan Alper'in ‘Sonbahar', Mahmut Fazıl Coşkun'un ‘Uzak İhtimal', Kazım Öz'ün ‘Son Mevsim: Şavaklar', Yılmaz Erdoğan’ın ‘Neşeli Hayat', Ezel Akay’ın ‘Yedi Kocalı Hürmüz' ve Bahadır Karakaş’ın ‘Usta' filmleri de gösterime sunulacak. Türkiye'nin tek senaryo ağırlıklı film festivali olan SineMardin'de, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da film analizleri ve senaryo üzerine atölye çalışmaları yapılacak. Genç sinema sanatçıları, yönetmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek faaliyetler halka açık olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24