Hasan Yılmaz tarafından kaleme alınan "Sinema, Sadece Sinema Değildir." isimli kitap raflardaki yerini aldı.

Kitabın tanıtım bülteni şöyle;

"Sinemayla bir yerlerde tanışıp da merhabalaşmışsanız vazgeçilmez olduğunu bilirsiniz. Hatta onu ciddiye almayıp apayrı işlere dahi odaklansanız, yine de peşinizi bırakmayacaktır! İlk film cihazının “Büyülü Fener” diye adlandırılması da boşuna olmasa gerek sanırım…

Ülkemizde de bu fenerin büyüsüne kapılıp, iyi filmler yapma uğruna ömürlerini harcayarak elini taşın altına sokmaktan çekinmeyen fedakâr sinemacılarımız oldu ve ortaya çıkardıkları filmler ise kalplerimizde çoktan yerlerini aldı.

Sinemamızın bu değerli insanlarına karşı bir saygı duruşunda bulunabilmek ve onları siz sinemaseverlere bir nebze de olsa aktarabilmek ümidiyle, kitabımızda aşağıdaki filmlerin hikâyelerini bulacaksınız.

Susuz Yaz (1963), Vesikalı Yarim (1968), Umut (1970), Canım Kardeşim (1973), Gelin (1973), Hababam Sınıfı (1975), Selvi Boylum Al Yazmalım (1977), Yol (1981), Züğürt Ağa (1985), Muhsin Bey (1987), Eşkıya (1996), Masumiyet (1997), Vizontele (2001), Babam ve Oğlum (2005), Bir Zamanlar Anadolu’da (2011), Kış Uykusu (2013)."