Sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, son yolcuğuna uğurlandı

Sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş (93), bugün toprağa verildi. Karındaş, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Marmaris Belediyesi İkinci Bahar Sosyal Tesisi’nde kalan ve bir süre önce Koronavirüs salgını nedeniyle ilçenin kırsal Turunç Mahallesi’ndeki müstakil bir eve taşınan sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, buradaki evinde 13 gün önce aniden rahatsızlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Karındaş, tedaviye alındı. Karındaş, doktorların müdahalesine rağmen 6 Mart sabahı yaşamını yitirdi. Karındaş’ın yapılan otopsinde ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği olarak belirtildi.

Karındaş için bugün ikindide Armutalan Mahallesi’ndeki Armutalan Camii’nde, pandemi kurallarına uygun şekilde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Burak Demirtaş, sinema ve tiyatro oyuncusu Selma Sonat ve yaşamını yitiren Karındaş’ın mahalleden dostları katıldı.

"Bana vasiyet ettiği son görevimi yerine getiriyorum"

Usta oyuncu Altan Karındaş’ın ‘Evladım’ dediği ve tüm defin işlemlerini kendisinin yapmasını vasiyet ettiği Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy cenaze törenindeki konuşmasında, “Sayın büyüğüm ile sürekli görüşürdük. Pandemi sonrası telefonla görüşmeyi sürdürdük. Bana, ‘Sen benim evladımsın, yerin çok başka’ derdi. Huzurevinde ve eve çıktığında hep görüştük. İlahi takdir. Bugün bana vasiyet ettiği son görevimi yerine getiriyorum. Çok üzgünüm mekanı cennet olsun, sevenlerine sabır dilerim” dedi.

"Oyuncu ölünceye kadar sahnede olmalı"

Altan Karındaş’ı Marmaris’te yaşamaya ikna eden ve sürekli görüşen sinema ve tiyatro sanatçısı Selma Sonat da şöyle konuştu:

"Altan Karındaş ile usta çırak ilişkisinde uzun süre tiyatrolarda oynadık. Dünya zekisi, kafası çok iyi çalışan, gençliğinde çok iyi sporcu ve iyi bir usta idi. Çok oyuncu yetiştirdi.

Altan ablayı tanıyan herkes için çok üzücü. Son 1.5 yılda çok sanatçı kaybettik. Altan abla Marmaris’te yaşadı. Oyuncu ölünceye kadar sahnede olmalı diye düşünürüz. Bizim ülkemizde böyle değil. Belli yaşta kenara çekilmek zorunda kalırsınız. Aramazlar, sormazlar. Altan ablamızın kırgınlığı bu nedenleydi. Tüm oyuncular için bu üzücü durum geçerli."

Altan Karındaş’ın cenazesi kılınan namazın ardından Armutalan Mahalle Mezarlığı’na götürülüp, toprağa verildi.

2019'da kısa filmde oynadı

Altan Karındaş, İstanbul Belediye Konservatuarı’nda şan ve tiyatro eğitimi aldı. Sanat hayatına 1951’de Muhsin Ertuğrul’un Küçük Sahnesinde başladı. Çok sayıda oyun, film ve dizide rol aldı.

Son olarak 2019 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü için çekilen ‘Ayağa Kalk’ adlı kısa film için kamera karşısına geçti.

15 yıl önce Marmaris’e yerleşti. 2011 yılında Marmaris Belediyesi İkinci Bahar Sosyal Tesisi’ne yerleşti.

11 yıl burada kalan sanatçı 4 ay önce ilçenin kırsalında bulunan Turunç Mahallesinde kiralık bir eve taşındı. (DHA)