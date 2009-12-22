Sinema oyuncusu Akarkan yoğun bakımda

Sinema oyuncusu Süheyla Akarkan (76), Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şişli Kurtuluş'taki evine, kendisinden iki gündür haber alamayan komşularının, akşam saatlerinde araması üzerine çilingir çağırarak eve giren polis, Akarkan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen Akarkan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Filmlerinde ''Rengin Arda'' takma adını kullanan Akarkan, aralarında ''Ben Bir Garip Keloğlanım'', ''Babasına Bak Oğlunu Al'', ''İstanbul'un Kızları'', ''Şepkemin Altındayım'', ''Kara Çarşaflı Gelin'', ''Külhan Aşkı'' ve ''Kuduz'' gibi çok sayıda filmde rol aldı.