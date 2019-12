Sinema olmazsa gözüm açık gider

T24-

“Kızdığım zaman doğrudan söylerim”

Milliyet'in Cadde ekindeki röportajında Conker, bugüne kadar sinema filminde oynamadığı için pişman olduğunu belirterek, “Beyazperde de çarpıcı bir hikayede, sıra dışı bir kişiliği oynamayı istiyorum” diyor. İşte o röportaj:Teklif geldiğinde dizi henüz çok yeniydi, 16 bölüm çekmişlerdi. Benimle birlikte Ragıp Savaş ve Rüçhan Çalışkur’un da diziye giriyor olması açıkçası karar vermemi kolaylaştırdı. Çünkü bana söylenen yeni bir dizi olacağıydı. Sadece başrolü değiştirmeyi düşünmediklerini yeni bir dizi yaratma mantığı içinde olduklarını söylediler. Gerçekten de Ragıp’ın gelmesi, Rüçhan Abla’nın katılmasıyla hem oyuncu kadrosu, hem de senaryo değişti. Onun için ben pek zor karar vermedim.Olmadı açıkçası.İlk 1-2 bölümüne bakmıştım. Aslında pek fazla izledim diyemem, ama zaten yeni başlayan işlere genelde bakarım ne nedir ne değildir diye. Ama geçen seneyle bu sene arasında çok fark var.Dizinin genel havası çok farklı. Görüntüsünden müziğine, senaryosuna kadar her şey değişti. Bence yapım şirketimiz bu konuda akıllıca davrandı. Çünkü ‘Canan’ güzel bir proje, geçen sene hem yapım şirketinin içine sinmeyen hem de oturmamış bazı şeyler vardı. Bu sene onların oturduğunu düşünüyoruz.Özellikle oyuncu kadrosu. Bence dizi ne kadar iyi bir proje olursa olsun tek başına bir isim hiçbir şey yapamaz. Ben bu işlerin ekip işi olduğuna inanıyorum. Özellikle oyuncu kadrosunun birbirine yakışan, kendi arasında uyumlu ve birbirini tamamlayabilecek kişilerin olması gerekir. Ve tabi bir de yönetmenimizin Bahadır İnce olması. Bahadır çok yetenekli bir insan, çok güzel bir ekibimiz var. Aslında düşünmek için bir sebep yoktu Canan’ı kabul etmek için.Ben de genç yaşımdan beri çalışan biriyim. İş hayatı insanı birçok yönden eğitiyor, çok şeyler öğretiyor, törpülüyor. Hayatı kendi ayakları üzerinde durarak, erken yaşta öğrendim. Bu yönlerden güçlü olduğumu düşünüyorum. Korkak ve kaçan bir insan değilim.Kesinlikle yapmam. Canan’ın çok intikam planları var. Bu tarafına yenilmiş durumda. Çok büyük hırsı var ve bir türlü hırsını çıkartamıyor, çünkü çok kötülük görmüş. Ben o kadar kötülük görmedim açıkçası kızdığım zaman doğrudan söylerim.Hayır yok. Ama her rolü oynarım diye bir şey de yok. Oynayabileceğim rollerde de öyle bir sınırım yok. Her rolü oynayabilecek oyuncular dünyada bile sınırlı. Eğer o rol bir şeyi gerektiriyorsa, senaryoya ve yönetmenime inanırsam her şeyi oynarım. Sırf reyting içinse ben o işin içinde olmam, hiçbir zamanda olmadım.Eksiklik değil de yanlış kararlar verdiğimi düşünüyorum. Birkaç tane kaçırdığım çok güzel proje var. Biraz fazla temkinliyim. Böyle olmak bazen iyi bazen de kötü bir şey. Ama yapacaksam da iyi bir şey yapmak isterim. Benim çizgim belli zaten. Bugüne kadar kafama yatmayan hiçbir şeyi yapmadım. Her dakika göz önünde olayım, önüme ne gelirse yapayım, sürekli gündemde olayım diyen biri değilim.Yatırım yapan bir insanım. Dediğim gibi temkinli bir insanım, paraları mı çok harcayıp savurduğum pişmanlık duyduğum zamanlar da oldu. Sonrasında da yapmamam lazım kısmına geldim artık.Bir ben kaldım galiba altına yatırım yapmayan.Artık şu saatten sonra bir sinema filmi yapmazsam gerçekten gözüm açık gider.Güzel çarpıcı bir hikayede, iyi bir karakteri, sıra dışı bir kişiliği oynamak isterim.Çok farklı yönleri olan, gerçekten de işinde çok başarılı olan birçok oyuncu var. Başarısını kanıtlamış birisinin yanında var olmak zaten bir zevk olur. Hem öğrenirsin hem de iyi bir iş ortaya çıkarmış olursun. Ve bu iyi insanlardan biriyle çalışmayı tabii ki ben de hayal ederim