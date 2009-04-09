Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projeleri

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ‘Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projelerini’ senaryo aşamasında desteklediği ‘Geleceğin Sineması-6’ için son başvuru tarihi 1 Haziran 2009.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün projesi olan ve 6 yıldır ilgili üniversitelerin fakülte dekanları ve bölüm başkanları tarafından desteklenen "Geleceğin Sineması", bilindiği gibi ülkemizde öğrenci filmlerini, proje ve senaryo aşamasında destekleyen ilk ve tek proje. Üniversitelerin ilgili fakülte dekanlarının ve bölüm başkanlarının, kendi okullarındaki öğrencileri yönlendirdikleri ve bölümlerindeki iyi projeleri gönderdikleri "Geleceğin Sineması"na okullarla birlikte, öğrencilerin kendileri de proje gönderebiliyorlar ve geçmiş yıllardan farklı olarak birden fazla proje ile katılabiliyorlar.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçe desteği vereceği "Geleceğin Sineması"nda dereceye giren ilk üç öğrenciyi TÜRSAK Vakfı da kamera, dizüstü bilgisayar ve dijital fotoğraf makinesi ile ödüllendirecek.



Projeyi diğerlerinden farklılaştıran özelliklerinden biri, henüz çekilmemiş, ancak çekimi gerçekleştirilecek film projelerine destek vermesi. Bu çerçevede film projelerinin sinopsisini (1 sayfa ile sınırlı), senaryosunu (2 kopya), film ekibini ve öngörülen ayrıntılı yapım bütçesini içeren proje dosyaları ve öğrencinin adı, soyadı, okulu, bölümü, sınıfı, okul ile ev adresi, telefon numarası ve banka hesap numarasının yazılı olduğu bilgi formunu en geç 01 Haziran 2009 tarihine kadar TÜRSAK Vakfı'na ulaştırılması gerekiyor.



Bu yıl lisansüstü öğrenciler de projeleriyle yarışmaya katılabilecekler.

Sinema ve iletişim alanında eğitim veren Türkiye genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının ilgili bölümlerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık olan ve herhangi bir tema-tür sınırlaması olmaksızın imgesel (fiction), deneysel, belgesel ve animasyon dallarında katılabilecekleri Geleceğin Sineması 6'nın seçici kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: TÜRSAK Vakfı Başkanı Engin Yiğitgil, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Günay Kiracı, Siyad Başkanı-Sinema Yazarı Murat Özer, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, Sinema Daire Başkanı Nejat Gökçe, Yapımcı Osmantan Erkır, Sinema Yazarı Ömür Gedik, Yönetmen Özcan Alper, Senarist Sırrı Süreyya Önder ve Oyuncu Şebnem Dönmez.

"Geleceğin Sineması"na katılmak ve şartname hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler gerekli bilgileri www.tursak.org.tr adresinden edinebilirler.

