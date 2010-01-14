Sinema' nın Sultan' ından 'Sinema Benim Aşkım'

T24- Uzun yıllar boyunca Türk sinemasına gerek oyunculuğu gerek gözleriyle damgasını vuran, oyuncu, senaryo yazarı, yönetmen Türkan Şoray, ilk televizyon programına NTV’de başlıyor. Şoray ilk programında eski rol arkadaşları Göksel Arsoy ve Nebahat Çehre’yi ağırlıyor...

















Şoray, ilk televizyon programına NTV’de başlıyor. Şoray, programının ilk bölümünde sinemaya başladığı yıllarda birlikte oynadığı Göksel Arsoy ve Nebahat Çehre’yi ağırlıyor.

Çok genç yaşta adım attığı sinema yaşamına iki yüzün üzerinde film sığdıran, sadece oyunculukla yetinmeyerek senaryo yazarı ve yönetmen olarak da Türk sinemasına hizmet veren Şoray, sinema yolculuğunu NTV’de başlayacak “Sinema Benim Aşkım” programında sevenleriyle paylaşıyor.

Uzun sinema yolculuğuna birlikte başladığı ve devam ettiği birbirinden değerli oyuncu ve yönetmenleri ağırlayacağı programında, siyah beyaz yıllardan bugüne ilginç ve ilk kez gün yüzüne çıkmamış anılar konuşuluyor.

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“Sinema bir mucize!” diyen ve her fırsatta sinemaya teşekkür eden Türkan Şoray, ilk programına oyunculuğunun ilk yıllarından birlikte oynadığı ünlü jön Göksel Arsoy ve Nebahat Çehre’yi konuk ediyor.

Şoray, 1960'ta çekilen "Aşk Rüzgarı" adlı filmde Göksel Arsoy ile birlikte rol almıştı.

Bu film ayrıca Şoray'ın sinemaya başladığı yıl çekilen filmlerden biriydi.

Ünlü oyuncu, Nebahat Çehre ile ise 1962'de çekilen "Acı Hayat" filminde rol almıştı. Filmde ayrıca Ayhan Işık ve Ekrem Bora da oynuyordu.

Programda Şoray’ın sinemaya adım attığı 1960 yılında oynadığı ilk filmler “Köyde Bir Kız Sevdim” ve “Aşk Rüzgarı”ndan başlayarak sinema serüvenini tanıkları yüz yüze anlatıyor, konu konuyu açıyor, daha önce hiç kimse ile paylaşmadıkları anıları anlatılıyor.

İlk bölümü 16 Ocak'ta yayınlanacak olan Sinema Benim Aşkım adlı program, her Cumartesi 20:10’da seyirciyle buluşuyor.

Programın tekrarı aynı gece 01:10 ve Pazar 17:10’da izlenebilir.