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Kültür-Sanat

Sinema klasikleri öksüz kaldı

Hannibal, Dune, Kızıl Ejder ve Barbar Conan gibi ünlü filmlerin yapımcısı Dino De Laurentiis hayatını kaybetti.

12 Kasım 2010 02:00

T24 - Hannibal, Dune, Kızıl Ejder ve Barbar Conan gibi ünlü filmlerin yapımcısı Dino De Laurentiis hayatını kaybetti.

 
Son 10 yılın en iyi filmleri NTV jürisinin oylarıyla belli oldu. Listenin zirvesinde kısa sürede kültleşen filmlerden 'Sil Baştan' yer alıyor. Ve diğerleri...

İtalyan medyası, 91 yaşındaki De Laurentiis'in ABD'nin Los Angeles kentinde öldüğünü duyurdu.

Yapımcı Serpico, Akbabanın Üç Günü, ve King Kong'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 filmin beyazperdeye yansımasına önayak olmuştu.

De Laurentiis'in yapımcılığını üstlendiği bazı İtalyan film klasikleri arasında, 1957 yılında Oscar kazanan ünlü yönetmen Federico Fellini'nin çektiği La Strada filmi de var.

Yapımcı Roma'daki film stüdyolarının başarısız olması üzerine 1970'lerde ABD'ye gitmiş, burada bazıları başarısız olsa da, bir dizi büyük uluslararası yapıma imza atmıştı.

İtalyan yapımcı 1976'da tekrarı çekilen King Kong, Katil Balina Orca ile ünlü korku yazarı Stephen Kings'in romanlarından uyarlama birçok filmin yapımcılığını üstlenmişti.

De Laurentiis'in son zamanlarda yaptığı filmler arasında, "Kuzuların Sessizliği"nin devamı olan Hannibal da bulunuyor.

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