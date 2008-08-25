Sinema İzmir'de, teması 'başkaldırı'

77. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 27 Ağustos'ta sekizincisi düzenlenen Sinema Burada Festivali’nin teması "başkaldırı" olarak belirlendi.



Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Adanır, düzenlediği basın toplantısında, festivalle ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Adanır, dünyada "sol bloğun çöküşü" olarak adlandırılan şeyin aslında paranın iki yüzünü oluşturan "sol ve sağ blokların birlikte çöküşleri" anlamına geldiğini, bu nedenle festivalin temasını "başkaldırı" olarak belirlediklerini bildirdi.



Sinema Burada Festivali’nde bu yılı başkaldırı filmlerine ayırdıklarını, 27-31 Ağustosta düzenlenen festival kapsamında sinemanın isyan filmlerinden oluşturulmuş bir seçki gösterileceğini belirten Adanır, sinemaya uzun yıllar katkıda bulunan İzzet Günay ve Hale Soygazi’ye "Emek Ödülü", Binnur Kaya’ya ise "Gelecek Vadeden Genç Oyuncu Ödülü" verileceğini söyledi.



Adanır, etkinlikte Türkiye, Küba, İngiltere, İspanya, İtalya, İran, ABD-Almanya yapımı en az 16 uzun metrajlı film gösterileceğini belirtti. Prof. Dr. Adanır; Ümit Ünal, Ömer Uğur, Yüksel Aksu, Türkan Derya ve Aydın Sarıoğlu’nun katılımıyla "Dokuz Eylül’lü Yönetmenler Konuşuyor" ve Hülya Uğur, Nur Sürer ile Şenay Gürler’in katılımıyla "Sinema’da Cinsel Sömürüye Başkaldırı" konulu iki panel düzenleneceğini bildirdi.



Filmler arasında dünya sinemasından IF, Ofsayt, Özgürlük Hayaleti, V For Vendette, İşçi Sınıfı Cennete Gider, Türkiye’den ise Vesikalı Yarim, Sürü, Maden, Züğürt Ağa ve Kurbağalar yer alıyor. Hisar Kısa Film Seçkisi’nin izlenebileceği festivalde, vizyon filmleri O... Çocukları, Ara, Yumurta, Mutluluk, Dondurmam Gaymak, Eve Dönüş de izleyiciyle buluşacak.(AA)