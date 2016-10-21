Sinema Escobar'ı çok sevdi; yeni filmin oyuncu kadrosu belirlendi

Kolombiyalı kokakin baronu Pablo Escobar'ın hayatının bir bölümünün anlatılacağı Escobar filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Escobar'ın hayatının bir döneminde gazeteci Virginia Vallejo'yla yaşadığı romantik ilişkinin anlatılacağı filmde 'El Patron'a İspanyol aktör Javier Bardem hayat verecek. Gazeteci Vallejo rolünü de Bardem'in eşi Penélope Cruz canlandıracak.

Escobar filminin kasım ayında prodüksiyon aşamasına girmesi beklenirken filmin hangi tarihte izleyici ile buluşacağı henüz belli değil.

Filmin bir diğer sürpriz oyuncusu da FBI polis ekiplerinin lideri konumunda oynayacak olan Altın Küre adaylı ABD'li oyuncu Peter Sarsgaard.

Escobar filminin yönetmenlik koltuğuna da Güneşli Pazartesiler, Mükemmel Bir Gün gibi filmleriyle bağımsız İspanyol sinemasında kendisine özgün yer edinen Fernando León de Aranoa oturacak.