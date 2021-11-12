Sinema çalışanı salonda cinsel ilişkiye giren çiftleri TikTok'ta ifşa etti

Çalışan, insanların görünmediğini sandığını belirterek, "Buraya film izlemeye gelip, gizli gizli ilişkiye giriyorlar ve görünmediklerini sanıyorlar ancak gece görüş gözlüklerimiz olduğu için her şeyi görüyoruz. Bir çift sürekli gelip sinemada ilişkiye giriyor ve bizim bu durumu bildiklerimizden haberdar değiller" ifadelerini kullandı.