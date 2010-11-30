Sinema bir ustasını daha kaybetti

T24 - 'Yıldız Savaşları' serisinin en iyi filmi olarak gösterilen 'Yıldız Savaşları: İmparator'un yönetmeni 87 yaşındaki Irvin Kershner, Los Angeles'ta hayatını kaybetti.





George Lucas'ın, "Hollywood'da olmayıp da bir Hollywood yönetmeninin bilmesi gereken her şeyi bilen biri" olarak tanımladığı Kershner, müzik ve fotoğraf eğitiminin ardından sinemaya geçmiş ve ilk yönetmenlik denemelerini aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkede USIA için çektiği belgesellerle gerçekleştirmişti.



1990 yılından beri sinema filmi çekmeyen Kershner, kariyerindeki en önemli dönüm noktası sayılan 'Yıldız Savaşları: İmparator'un yanı sıra, 1978'de senaryosunu John Carpenter'ın yazdığı 'Laura Mars'ın Gözleri', James Bond serisinden 1983 tarihli 'Asla Asla Deme' ve RoboCop serisinin devam filmi olan 'RoboCop 2' gibi filmleri de yönetmişti.





Kershner'in yakın arkadaşı, 'Yıldız Savaşları'nın yaratıcısı/yapımcısı/yönetmeni George Lucas'ın, Kershner'in ölümünün ardından şunları kaleme aldı:



"Dünya, büyük bir yönetmeni ve tanıma şerefine eriştiğim en samimi insanı kaybetti. Irvin Kershner gerçek bir beyefendiydi. Kersh'i düşündüğümde, onun içtenliğini, fazla düşünceli hallerini ve yeteneğini görüyorum. Onu Güney California Üniversitesi'nden (USC) tanıyorum. Derslerine katılmış, jüri üyeliğini yaptığı bir festivalde THX isimli kısa filmimle ödül almıştım.



Onu bir akıl hocası olarak düşünüyorum. İlk 'Yıldız Savaşları'nı çektiğimde, emin olduğum tek bir şey vardı: ikinci filmi çekmek istemiyordum. Güvenebileceğim, kendisine gerçekten hayran olduğum, sağlam işlere ve mizaha sahip birine ihtiyacım vardı. Bunlar Kersh'i tanımlıyordu. 'İmparator'un yalnızca bir devam filmi, uzay macerası dizisinin ayrı bir bölümü olmasını istemedim. Bir şeyler yaratmaya çalışıyordum ve bana bu konuda yardım edecek kişinin Kersh olduğunu biliyordum. O projeye çok fazla şey kattı. Ona gerçekten minnettarım. Meslektaş olmasının yanında bir arkadaştı da. Her zaman özlenecek."





(Habertürk'ün haberi)





