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Sinema aşıkları

İbrahim Kendirci, gönlünü Damla Sönmez’e kaptırdı. Genç çift, geçtiğimiz gün sinemadan çıkarken görüntülendi.

19 Aralık 2011 02:00

 T24- İbrahim Kendirci, gönlünü Damla Sönmez’e kaptırdı. Genç çift, geçtiğimiz gün sinemadan çıkarken görüntülendi.



Hürriyet'in haberine göre, “Kavak Yelleri”ndeki Deniz karakteriyle ünlenen İbrahim Kendirci, rol arkadaşı Pelin Karahan’la yaşadığı aşkla gündeme gelmiş, çift 2,5 yıl süren ilişkilerine geçtiğimiz yıl nokta koymuştu. Karahan, ayrılığın ardından pilates ve fitness eğitmeni Erdinç Bekiroğlu’yla ilişki yaşamaya başladı ve iki ay önce de onunla Barcelona’da evlendi.


İbrahim Kendirci ise Pelin Karahan’ın ardından kendisi gibi oyuncu olan Damla Sönmez’le yeni bir aşka yelken açtı. Genç çift, geçtiğimiz gün Nişantaşı’ndaki City’s Alışveriş Merkezi’ndeydi. Arkadaşlarıyla bir araya gelen Kendirci ve Sönmez, yemeğin ardından soluğu sinema salonuna aldı. İkili, ilk kez sinema çıkışında birlikte görüntülendi.


“Bornova Bornova” filmiyle Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü alan Damla Sönmez, “Türkan” dizisinde Türkan Saylan’ın kız kardeşi Turhan’ı canlandırmıştı.



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