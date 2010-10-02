-SİNEMA ANTALYA'DA MASAYA YATIRILIYOR ANTALYA (A.A) - 02.10.2010 - Altın Portakal'da sinemanın sorunları paneller, konferanslar, açık oturum ve söyleşilerde masaya yatırılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından düzenlenen 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinema üzerine konferansları, panelleri, açık oturumları, söyleşileri ve imza günleriyle, sinema sanatının sorunlarının tartışıldığı, zenginleştirilmiş bir programla izleyiciyle buluşacak. Yapımcı, yönetmen, yönetici, akademisyen, sinema yazarı, gazeteci, araştırmacı, yazar, sanatçı ve senaryo yazarında oluşan çok sayıda katılımcının yer alacağı etkinliklerde iletişim sektörüyle etkileşim içindeki Türk ve dünya sineması çok yönlü olarak ele alınıp, sorunlara çözüm önerileri üretilmeye çalışılacak. -TANKLAR VE SÖZCÜKLER- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nuran Yıldız'ın ''Tanklar ve Sözcükler'' başlıklı konferansı, AKM Perge Salonu'nda 10 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Nuran Yıldız'ın, aynı adı taşıyan kitabından yola çıkarak, ''Ordular ve İletişim'', ''TSK ve İletişim'' kavramlarını tartışmaya açtığı konferansta sinema, siyaset, ordu üçgeni arasındaki ilişkiler aktarılacak. -SİNEMA VE TOPLUMSAL SORUMLULUK- Moderatörlüğünü Çiğdem Mater'in yapacağı, ''Sinema ve Toplumsal Sorumluluk'' temalı panelin konuşmacıları Fatoş Güney (Yılmaz Güney Vakfı Başkanı), Prof. Dr. Haluk Gürgen (Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı), Ertem Göreç (yönetmen), ''Sinema ve Sosyal Sorumluluk'' paneli Antalya Sanatçılar Derneği'nde (ANSAN) 10 Ekim Pazar günü saat 18.00'da başlayacak. -FİLM FESTİVALLERİNİN ÜLKE-KENT İMAJINA ETKİSİ- Altın Portakal'da bu yıl düzenlenecek panellerden bir diğeri ''Sinema Filmleri ve Film Festivallerinin Ülke-Kent İmajına Etkisi'' başlığını taşıyor. Deniz Yayın (sinema yazarı), Tamer Utku (Antalya Film Komisyonu Başkanı), İsa Yıldız (senarist,yönetmen), Deniz Ziya Temeltaş (sanat yönetmeni), Araş. Gör. Funda Masdar (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi), Tülin Muratçay (Antalya Kent Konseyi), Mine Topçu (Antalya Kent Konseyi) gibi isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı, moderatörlüğünü Prof. Dr. Metin Kazancı'nın (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi) yapacağı Ramada Plaza Hotel'deki panelin başlama saati 11 Ekim Pazartesi saat 11.30. -SPONSORLUK UYGULAMALARI- ''Film Sponsorlukları ve Sponsorluk Uygulamalarındaki Sorunlu Alanlar'' konulu panelin katılımcıları Doç. Dr. Cem Pekman (Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Emrehan İnal (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi), Hüseyin Kuzu (Senarist). Moderatörlüğünü Doç. Dr. Cem Pekman'ın (Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü) yapacağı panel, Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi A Salonu'nda 11 Ekim Pazartesi günü saat 15.00'da başlayacak. -MEDYALARIN İŞLEVİ- ''Tanıtım ve Etkileşim Aracı Olarak Sosyal Medyaların İşlevi ve Bu İşlevlerin Sinema Gişelerine Yansımaları'' konulu panelin katılımcıları Prof. Dr. Ümit Atabek (Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı), Nebil Özgentürk (Gazeteci), Melis Zararsız (beyazperde.com editörü), Özgür Poyrazoğlu (Sodamedya Yönetim Kurulu Başkanı). Moderatörlüğünü Banu Dalaman'ın (İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı) yapacağı panel, Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi A Salonu'nda 12 Ekim Salı günü saat 14.00'de gerçekleşecek.