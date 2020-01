Sinem User Kara, Cumhuriyet’in yeni Halkla İlişkiler Koordinatörü oldu

Cumhuriyet gazetesinin haber portalını 2008 yılında okuyucularıyla buluşturan gazeteci Sinem User Kara bundan böyle, Cumhuriyet Gazetesi Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak Cumhuriyet'teki misyonuna devam edecek.

Cumhuriyet Gazetesi Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü görevine getirilen Sinem User Kara'nın mesajı şöyle:

Cumhuriyet'te yeni bir başlangıç...



Değerli çalışma arkadaşlarım ve sevgili dostlar;



Kurulduğu 2008 yılından bu yana 5 yıldır büyük emek verdiğim ve yuva bildiğim Cumhuriyet Haber Portalı'nda Yayın Yönetmeniliği görevimi; kariyerimde yeni ve heyecanlı bir serüvene açılmak üzere devrettim.



Bundan böyle, Cumhuriyet Gazetesi Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak Cumhuriyet'teki misyonuma devam edeceğim.



Bu güzel haberi bugüne kadar birlikte çalıştığım, her biri birbirinden değerli; alanlarında son derece yetkin olan tüm sevgili dostlarım ve basındaki meslektaşlarımla paylaşmak istedim.



Birlikte çalıştığımız süre zarfında gösterdiğiniz anlayış, özen, dostluk ve saygıya müteşekkirim. Benim için her birinizin emeği; paylaşımı ayrı ve önemli oldu.



Bundan sonra yine Cumhuriyet'te, farklı bir kulvarda, çok güzel projelerle sizlerle olmaya devam edeceğim.



Beni her zaman destekleyen Cumhuriyet Ailesi'ne ayrıca teşekkür ediyorum



Sevgi ve Saygılarımla