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Yaşam

Sinem Saniye'den yardım konseri NEW YORK (A.A)

28 Ekim 2011 12:23

-Sinem Saniye'den yardım konseri NEW YORK (A.A) - 28.10.2011 - New York'ta yaşayan başarılı genç müzisyen Sinem Saniye, Van'daki depremzedeler yararına New York'ta konser verecek. ABD'de çeşitli müzik ödülleri olan pop ve caz müzisyeni Sinem Saniye'nin konserinin 9 Kasım'da ''Joe's Pub''da olacağı bildirildi. Sinem Saniye konuya ilişkin yaptığı açıklamada, deprem felaketi yaşanan Türkiye'ye müziğiyle yardımda bulunmak istediğini belirterek ''Umarım Türkiye için, müzikle, güzel şeyler yapabiliriz bu konserde. Albüm satışlarımın gelirini de Kızılay'a bağışlıyorum'' dedi. Sinem Saniye, albümünü alıp depremzedelere yardım etmek isteyenlerin ''http://sinem.net/turkishearthquake.html'' web adresinden bilgi edinebileceklerini belirtti. Daha önce Japonya'daki depremzedeler yararına Los Angeles'da başarılı bir konser veren Sinem Saniye, konserin ardından Japonya'ya 16 bin 600 dolar bağışladıklarını hatırlattı.

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