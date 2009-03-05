Sinem nerede Arda orada

Aşk iddialarını reddetti





Sinem Kobal fotoğrafları - FOTOGALERİ

Törenden çıkıp partiye koştu

Jetix TV’nin düzenlediği Çocuk Oscar’ları töreni önceki gün Akatlar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törenin en dikkat çeken ikilisi ise oyuncu Sinem Kobal ile Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’dı. Yan yana oturan ve kendi aralarında derin bir sohbete dalan ikilinin samimiyeti, yeni aşk dedikodularını beraberinde getirdi. Adı geçtiğimiz haftalarda Beyazıt Öztürk ile anılan, ardından “Ayakta Kal” filmindeki rol arkadaşı Mehmet Aslan ile görülmeye başlanan Kobal, aşk iddialarını reddetti.Törenin sonunda kendisine yöneltilen “Arda ile çok yakındınız, bu yeni bir aşkın sinyali olabilir mi?” sorusuna “Böyle bir şey yok, biz arkadaşız” diye yanıt veren güzel oyuncu, aynı akşam bir başka organizasyonda Turan ile görülünce dedikodular yayıldı. Yeşilçam Ödülleri töreninden apar topar ayrılan ve kıyafetini bile değiştirmeden Arda’nın bulunduğu Longtable Burjuva Bar’daki partiye giden Kobal, yıldız futbolcuyla beraber görüntülenmemek için de büyük çaba harcadı.Çocuk Oscar’ları töreninde yan yana oturan Sinem Kobal ile Arda Turan’ın samimiyeti dikkatten kaçmadı. Arda, aynı akşam katıldığı partide de çok keyifli görünüyordu.