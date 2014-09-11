Sinem Kobal'ın yapım şirketi iflas etti

Oyuncu Sinem Kobal üç yıl önce açtığı ve açtığı günden bu yana zarar eden yapım şirketi iflas etti. Sinem Kobal ve ortakları CGS adlı şirketi geçtiğimiz ay kapattı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, uzun bir aradan sonra yeniden setlere dönen oyuncu Sinem Kobal, üç yıl önce bir şirket açmıştı. Sinem Kobal'a eski sevgilisi Arda Turan da destek olmuştu. Sinem Kobal ve iki arkadaşı Gülşen Aybaba ve Cemre Kemer'in açtığı şirket zarar etti.

CGS adlı yapım şirketi kurulduğu günden beri sadece bir klip çekebildi. Büyük umutlarla kurulan şirket zarar edince, Sinem Kobal ve ortakları yeni bir karar aldı.

Ortaklarıyla durumu masaya yatıran Sinem Kobal, CGS adlı yapım şirketinin kapatılması kararı verdi. Şirket geçtiğimiz ay kapatıldı. İddiaya göre Sinem Kobal, yakın çevresine, bir daha yapımcılık yapmayacağını, kamera önünde olmayı tercih ettiğini söyledi.