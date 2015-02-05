Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu açıklaması

Bergüzar Korel’in verdiği yılbaşı partisinde yakınlaştıkları iddia edilen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, dün sabaha karşı Zincirlikuyu’da trafik kontrolüne takıldı.

Hürriyet'te ye alan habere göre, Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın Bergüzar Korel’in 18 Aralık’ta verdiği erken yılbaşı partisinde yakınlaştığı iddiası, dün sabaha karşı yaşanan olayla yeniden gündeme geldi. İkili, 04.00 sularında, Zincirlikuyu’da trafik ekiplerinin yaptığı çevirmeye takıldı. Direksiyonda Kobal’ın bulunduğu, başka bir aracı uygunsuz şekilde sollaması nedeniyle aracın ekipler tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. Kobal, kontroller sırasında flaşlar patlayınca şu açıklamaya yaptı: “Olgun Şimşek’in eşi erken doğum riskiyle hasteneye kaldırıldı. Haberi alınca hastaneye gittim. Burçin (Terzioğlu) ve Kenan da (İmirzalioğlu) oradaydı. Otomobilleri olmadığı için onları evlerine bırakıyorum. Polis çevirmesinden önce Burçin’i bırakmıştım zaten."