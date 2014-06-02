Sinem Kobal’a tepki

Arkadaşlarının art arda olan doğum günü tarihlerini "Kutlu doğum haftası" olarak tanımlayan Sinem Kobal, Instagram'daki takipçilerini kızdırdı.

Sabah’ın haberine göre, Kobal'ın iki yakın kız arkadaşıyla çekindiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Fakat fotoğrafın altına yazdığı mesajla takipçilerinden tepki topladı.

Tepkilerle Hz. Muhammed'in doğum gününün kutlandığı haftanın "Kutlu doğum haftası" olarak tanımlandığını anımsayan Kobal, yazdıklarını kısa sürede sildi. Fotoğrafı yeniden paylaşarak bu defa fotoğrafın altında "Peşpeşe doğmanız iyi oldu" şeklinde not düştü.