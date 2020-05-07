Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti bebek bekliyor

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal’ın 4 aylık hamile olduğu ve bir kız bebek beklediği öğrenildi. Çift, haberi sadece ailesi ve en yakın arkadaşlarıyla paylaştı.

Kobal kısa süre önce eşiyle karantinada geçirdiği süreci şöyle anlatmıştı:

“İçe dönük bir süreç geçiriyorum. Sakinlediğimi ve yavaşladığımı hissediyorum. Daha çok okuyorum, müzik dinliyorum, herkes için dua ediyorum. Tüm telaşlarımın bu süreçte değiştiğini görüyorum. Şu an en önemli dileğim; sağlık. Bu süreç, birlik duygumu daha da güçlendirdi.”