Sinem Kobal ve İbrahim Çelikkol 'evlilik yolunda' iddiası

Oyuncu Sinem Kobal ve İbrahim Çelikkol’un ekim ayında nikah masasına oturmayı planladıkları öğrenildi. Çelikkol’un ‘Her şey bu kadar yolunda giderken uzatmanın bir anlamı yok. Bir aksilik çıkmazsa ekimde evleniriz’ dediği bilgisi yakın arkadaşlarınca paylaşıldı.

Akşam gazetesinin haberine göre, Sinem Kobal İbrahim Çelikkol ilişkisi evliliğe gidiyor. 6 aydır birlikte olan ve ilişkileri hakkında hiç konuşmayan çift, sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflarla beraber olduklarını ilan etmişti.

Çelikkol’un yakın çevresinden alınan bilgiye göre Kobal ve Çelikkol, ekim ayında nikah masasına oturmayı planlıyor. Yakışıklı oyuncunun arkadaşlarına ‘Her şey bu kadar yolunda giderken uzatmanın bir anlamı yok. Bir aksilik çıkmazsa ekimde evleniriz’ dediği öğrenildi. İkili bir süredir Çelikkol’un çiftliğinde kalıyor.