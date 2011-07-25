Sinem Kobal oyunculuğu bırakıyor

T24 - Sinem Kobal, Küçük Sırlar’dan sonra özel projelerin dışında artık kamera önünde olmayacak. Kobal, kariyerine yapımcı olarak devam edecek.





Küçük Sırlar’ın başrol karakteri Su’ya hayat verenoyuncu, kendi yapım şirketiyle televizyonlara program yapıp, satacak. Ve çok özel oyunculuk projelerinin dışında, kamera arkasına geçerek hayalindeki projeleri gerçekleştirecek. Hatta ilk projesi için TRT’yle masaya oturdu bile.



Genç yıldız, şu sıralar ünlü oyuncularla röportajların ve kamera arkası özel görüntülerin yer alacağı programının görüşmeleri için İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyor.



Habertürk'ün haberine göre; Kobal, sezon boyunca dizideki öpüşme sahneleri yüzünden Arda Turan’la yaşadığı krizlerle hep gündemdeydi. Galatasaraylı milli futbolcu Arda Turan’la evliliğe yelken açan bir ilişki yaşayan Kobal, sevgilisinin de karşı çıkmasının etkisiyle dizinin senaryosundaki öpüşme sahnelerinde oynamamıştı.