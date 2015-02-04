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Sinem Kobal'ın okumaya bile kıyamadığı 'en değerli' kitapları!

Sinem Kobal dünya edebiyatının efsanevi yazarlarının kitaplarını fotoğraflayıp 'kütüphanemin en değerlileri' notuyla Instagram'dan paylaştı, ama...

04 Şubat 2015 13:55

Oyuncu Sinem Kobal, Hermann Hesse’den Sartre’a, George Orwell’den Pessoa’ya dünya edebiyatının efsanevi yazarlarının kitaplarını fotoğraflayıp 'kütüphanemin en değerlileri' notuyla Instagram'dan paylaştı. Ancak bazı kitapların jelâtinlerinin sökülmediği dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kobal’ın jelâtinlerini sökmeyi unuttuğu kitaplar, genç oyuncunun sosyal medyada konuşulmasına sebep oldu.

İşte o tepkilerden bazıları:

srhatkocc
Tamam kitap okuyorsun, tamam entelektüelsin.

onurckorkmaz
@sinemkobal keşke Herman hesse george orwell okumuş olsan ama ....

zeynopya
@sinemkobal sanırım okuduktan sonra hepsini tekrar ciltlettin zira diğer türlüsünü düşününce komik oluyor :)

gayedislikilic
hicbirinin kapagi bile acilmamis daha ?? @sinemkobal

Kobal'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf şöyle:

ETİKETLER

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