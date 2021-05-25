Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL'yi reddetti

Oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti 1 milyon TL'lik bir bebek bezi firmasının reklam teklifini geri çevirdiği belirtildi.

Posta gazetesi yazarı Suna Akyıldız yazısında, "8 aylık olan Lalin’e daha şimdiden annesiyle birlikte oynaması için reklam teklifleri gelmeye başlamış. Geçenlerde bir bebek bezi firması Sinem Kobal ve Lalin’in reklamlarda oynaması için bir milyon TL teklif etmiş. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, teklifi geri çevirmiş. Sinem Kobal yakınlarına 'Eğer Lalin ile bir projede birlikte olursak o da çocuklara fayda sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesi olur; ama şu an için çok erken. Lalin, bunun için henüz çok küçük' demiş." ifadesini kullandı.