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Sinem Kobal: Hayvanlar için anayasada güzel şeyler olmalı

"Çocuk istismarı, tecavüz, kadına şiddet uygulayanlar ilk suçlarını hayvanlar üzerinde işliyor"

02 Mayıs 2018 16:27

Oyuncu Sinem Kobal, hayvanlara eziyeti önlemek için caydırıcı önlemler alınması gerektiğini söyledi. "Hayvanlar çok özel canlılar. Anayasa’da onlar için güzel şeyler olmalı” diyen Kobal, "Hayvanlara şiddeti engellersek birçok kötülüğün de önüne geçilir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu, kalbimdekipatiler.com’a verdiği röportajda, “Hayvanlar çok özel canlılar. Anayasa’da onlar için güzel şeyler olmalı” dedi ve ekledi:

“Onların can olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hayvan sahiplenmeyebilirsiniz, hayvanla yaşamayabilirsiniz ama onların yaşam alanını da engellememelisiniz. Çocuk istismarı, tecavüz, kadına şiddet uygulayanlar ilk suçlarını hayvanlar üzerinde işliyor. Hayvanlara şiddeti engellersek birçok kötülüğün de önüne geçilir diye düşünüyorum.”

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