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Sinem Kobal, düğünü için tuttuğu kuaförlere 10 bin dolar mı ödeyecek?

Kenan İmirzalıoğlu, kendileri ve konukları için üç oteli üç günlüğüne kapattı

18 Nisan 2016 00:58

Kenan İmirzalıoğlu, kendileri ve konukları için üç oteli üç günlüğüne kapattı. Törenin yaklaşık maliyetinin 600 bin lirayı bulacağı konuşuluyor. Sinem Kobal'ın, Cunda'da kuaför sıkıntısı yaşamaması için İstanbul’daki kuaförüyle anlaştığı iddia edildi. İddiaya göre, 15 kişilik kuaför ekibi, düğünden bir gün önce adaya gidecek, ekibe 10 bin dolar ödenecek.

Bu arada kulislerde dolaşan diğer fısıltı, Kobal’ın düğünle ilgili her alışverişinin faturasını İmirzalıoğlu’nun Mir Prodüksiyon Tanıtım Turizm ve Yapı Endüstrisi Ticaret Limited Şirketi’ne kestirdiği, böylece o giderlerin vergiden düşüleceği yönünde.

Bekarlığa veda

Sinem Kobal, düğünden önce bekarlığa veda partisinin heyecanını yaşamaya başladı. Ünlü oyuncunun, partiyi Zekeriyaköy’deki bir kız arkadaşının villasında verecek.

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