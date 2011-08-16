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Sinem Kobal doğumgününü Arda'sız kutladı

Sinem Kobal doğum gününü İspanya’ya giden Arda Turan aşkı yerine, kız arkadaşlarıyla kutlamak zorunda kaldı.

16 Ağustos 2011 03:00

T24 - Sinem Kobal doğum gününü İspanya’ya giden Arda Turan aşkı yerine, kız arkadaşlarıyla kutlamak zorunda kaldı.


İspanya’nın güçlü takımlarından Atletico Madrid’e transfer olan Arda Turan, sevgilisi Sinem Kobal’ı ardında bırakarak yeni yuvasına uçtu. Yeni yaşına Arda’sız giren Kobal, önceki akşam Arnuvutköy’deki bir restoranda, sadece kız arkadaşlarını davet ettiği bir doğum günü partisi verdi.



İspanya’dan hediye gönderdi


Kobal, 11 arkadaşının katıldığı partinin sonunda mekanı Dilara Endican’la terk etti. Çıkışta Arda Turan’la ilgili sorular yüzünden duygulanan ve gözleri dolan oyuncu, “O her zaman yanımda, her zaman kalbimde. Devamlı görüşüyoruz. Unutmayıp hediye de yolladı” dedi.          

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