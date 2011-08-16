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Yaşam

Sinem Kobal da Madrid'e gitti İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2011 20:00

-Sinem Kobal da Madrid'e gitti İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Galatasaray'dan İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan'ın ardından kız arkadaşı oyuncu Sinem Kobal da Madrid'e gitti. Atletico Madrid takımına transfer olarak önceki gün Madrid'e giden Arda Turan'ın ardından kız arkadaşı Sinem Kobal da İberia Havayolları'nın tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Madrid'e hareket etti.  Sinem Kobal'ı Atatürk Havalimanı'nda Arda'nın annesi Yüksel Turan uğurlarken, Sinem Kobal uçağa binmeden önce arındırılmış bölgedeki bir satış yerinden 8 kutu hediyelik Türk lokumu alarak Madrid'e götürdü.  Kobal, basın mensuplarının sorusu üzerine, tatil için Madrid'e gittiğini belirterek, ''Arda'ya selamlarınızı götüreceğim'' dedi.

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