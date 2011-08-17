Sinem Kobal, Arda'ya gitti

T24 -

Arda imzayı attı



Kobal da İberia Havayolları’nın tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Madrid’e hareket etti. Kobal’ı Atatürk Havalimanı’nda Arda’nın annesi Yüksel Turan uğurladı. Genç oyuncu uçağa binmeden önce 8 kutu hediyelik Türk lokumu aldı. Kobal, gazetecilerin sorusu üzerine, tatil için Madrid’e gittiğini belirterek, “Arda’ya selamlarınızı götüreceğim” dedi.

Atletico Madrid'in yeni transferi Arda Turan, Vicente Calderon Stadı’nın VIP salonunda basına tanıtıldı. Türk ve İspanyol basınının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, Atletico Madrid Spor Direktörü Perez Caminero ve eski futbolcu genç takım antrenörü Milinko Pantico da hazır bulundu.

Arda, takımın parçası olması halinde kendisini başarılı sayacağını söyledi.





Yıldız futbolcu, "Gol atmak veya asist vermek elbette çok önemli ama ben her maçta forma giyip, takım için mücadele etmeyi, önce takımın parçası olmayı her şeyden önce görüyorum" diye konuştu. Arda, Atletico Madrid’in lig şampiyonluğu için Barcelona ve Real Madrid'le mücadele etmesinin imkansız olmadığına dikkat çekerek, "Buna inanmalıyız" dedi.





İspanyol ekibine transfer olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Arda, "Atletico Madrid’de çok mutluyum. Sıcak karşılandım, buna ihtiyacım vardı. Reyes ve Forlan'la birlikte oynamak çok zevkli olacak" yorumunu yaptı.