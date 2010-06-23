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Sinem Kobal aradığına pişman oldu

“Saba Tümer’le Bu Gece” programına telefonla bağlanan Sinem Kobal karşılaştığı soru karşısında şok oldu.

23 Haziran 2010 03:00

T24- Arda Turan’la yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Sinem Kobal, önceki gece yakın arkadaşı şarkıcı Gülşen Aybaba’nın konuk olduğu “Saba Tümer’le Bu Gece” programına telefonla bağlandı.



Geçen yıl Arda Turan ile aşk yaşadığı haberleri gündeme gelen Tümer, dizi çekiminde olduğunu belirten Kobal’a “Sinem nasıl iyi bakıyor musun benim eski sevgilime?” diye sordu ve uzun bir kahkaha attı. Bir an duraksayan Kobal, “Yönetmenim beni şu an acil çağırıyor. Çok teşekkürler, seni de çok öpüyorum” diyerek telefonu kapattı. Tümer de “Sinem’in resmini bana benzettiler, adımı çıkarttılar ya Arda’yla... Bu arada ben de ‘Bana bak saçını başını yolarım çık göster kendini’ dedim. Birbirimizle öyle şakalaşıyorduk. Olacak şey değil yani, Arda canım ciğerim, çok iyi arkadaşım, çok sevdiğim bir insan... Çok beğendiğim bir çift, inşallah çok da mutlu olurlar” diye konuştu.

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