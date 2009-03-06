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'Sinem arkadaşımın aşkı'

Galatasaray’lı futbolcu Arda Turan, isminin oyuncu Sinem Kobal ile aşk dedikodularına karışmasına tepki gösterdi.

06 Mart 2009 02:00

Galatasaray’lı futbolcu Arda Turan, isminin oyuncu Sinem Kobal ile aşk dedikodularına karışmasına tepki gösterdi. 

Sinem nerede Arda orada

Uzun süredir birlikte olduğu Eda Türkmen ile yollarını ayıran Galatasaray’lı milli futbolcu Arda Turan’ın ismi şimdilerde oyuncu Sinem Kobal ile anılıyor.

Turan, çocuk ödüllerinin dağıtıldığı Jetix’in gecesinde Sinem Kobal ile yan yana oturup, uzun uzun sohbet edince magazin çevrelerinde ’yeni bir aşk mı başlıyor’ söylentileri çıktı. Vatan'da yer alan habere göre; Sinem Kobal bu konuda sessizliğini korurken, Arda Turan iddiaları sert bir dille yalanladı. Sinem Kobal ile aralarında duygusal hiçbir şey olmadığını söyleyen ünlü futbolcu, “Sinem’in eski erkek arkadaşı Mustafa Sirmen benim çok yakın arkadaşımdır. Sinem’le de öyle tanışmıştık . Ödül gününde de karşılaşınca sohbet ettik. Ama bunu herkes yanlış anladı. Bize arkadaşımızın sevgilisine bakmak yakışır mı? Mustafa benim nasıl bir insan olduğumu da bilir” dedi. Aşk söylentilerini yalanlayan genç futbolcu, ayrıca Facebook’da Arda Turan ismiyle yapılan üyeliğin de sahte olduğuna dikkat çekti. Turan, “Benim hiçbir internet sitesinde üyeliğim bulunmamaktadır” diyerek hayranlarını uyardı.

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