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Kültür-Sanat

Sinek ufaktır ama mide 'bulandırmaz'

Magnus Muhr sineklerin mide bulandırmadıkları, aksine son derece sempatik ve eğlenceli gözüktükleri bir "ortam" hazırlamış.

15 Ekim 2009 03:00

Magnus Muhr sineklerin mide bulandırmadıkları, aksine son derece sempatik ve eğlenceli gözüktükleri bir "ortam" hazırlamış. Bununla da yetinmemiş bu ortamları fotoğraflayarak "ölü sineklerden sanat" yapmış...

Fotoğrafçılık, İsveç'in küçük bir kasabasında yaşayan Magnus Muhr'un boş zamanlarını değerlendirdiği bir iş... Muhr'un aslı işi ize zihinsel özrü bulunan hastaların bakıcılığını yapması...

"Boş zamanlarımı fotoğraf çekerek dolduruyorum" diyen Muhr'un objektifinden ölü sinekler...

Muhr'un "ölü sineklerden sanatı"/Foto Galeri

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