Sinegog ve HSBC saldırılarından ceza alan 6 kişi tutuklandı

Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonlar kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 6 kişi, 2003 yılındaki sinagog ve HSBC saldırılarına ilişkin kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NATO tesisleri, ABD ve İsrail temsilciliklerine yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlenen El Kaide mensuplarına yönelik bir operasyon başlattı. İstanbul merkezli olarak yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Adliyede, 2003 yılındaki HSBC'ye yönelik saldırılarla ilgili olarak haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları Zafer M, Mehmet Kuş, Cem Aksu, Suat Şarman, Serkan Altay ve Mustafa Atlıhan'ın yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Öte yandan, terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyon kapsamında diğer illerde de 3 kişinin gözaltına alındığı onların da İstanbul'a getirileceği bildirildi.

Ayrıca, terör örgütü El Kaide'nin alt kanadı olan ''İslami Cihad Birliği''ne yönelik Van merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda da yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi ise Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.