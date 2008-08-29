Sineği öldürmek neden zordur?

Bir sineği ezmenin neden çok zor olduğuyla ilgili gizem çözüldü. Amerikalı bilim adamları, sineklerin vurulmaktan kaçıp kurtulma yeteneklerini, hızlı çalışan beyinlerine ve bir sonraki hareketi planlama yetilerine borçlu olduklarını söylediler.



California Teknoloji Enstitüsü'nde görevli bilim adamları tarafından yapılan ve sonuçları Current Biology dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, sineklikle ezilmeye çalışılan meyve sinekleriyle yaşanan bir dizi deneyim filme çekildi. Bilim adamları, söz konusu filmleri izledikten sonra, sineklerin sıçramadan çok önce tehdidin yerini hesapladıklarını ve bir kaçış planı geliştirdiklerini anladılar.



Sineğin tehdit karşısında büyük ya da küçük duruş değişikliğini yapıp yapmaması gerektiğini her nasılsa bildiği, bunun, tehlikenin nereden geldiğini söyleyen gözlerinden aldığı görsel bilgiyle, bir sonraki uygun duruşa geçmek için nasıl hareket etmesini söyleyen, bacaklarından aldığı mekanik-duyumsal bilgiyi bütünlediği anlamına geldiği belirtildi.



Bilim adamları, sineklerin, temizleniyor, besleniyor ya da sadece yürüyor olsalar bile bu hızlı kaçışı başardıklarını, bunun da sineklerin beyinlerinin hızı ve karmaşıklığını ortaya koyduğunu söylediler. Sineklerin tehditi algılaması ve bundan sonraki hareketlerinin yaklaşık 200 milisaniyede vuku bulduğu kaydedildi. Bir sineği sineklikle ezmenin en iyi yolunun, yavaşça sürünerek, bulunduğu yere doğru yönlenmek olduğu da belirtildi. (AA)