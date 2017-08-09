Sinead O'Conner'a arkadaş desteği: O, güvende ve intihar etmeyecek

İntihara meyilli olduğunu söylediği bir video ile sesini duyuran ve hayatına ucuz bir yol kenarı motelinde devam eden 90’lı yılların fenomen şarkıcısı Sinead O’Connor'a arkadaşları sahip çıkarak "İntihar etmeyecek, güvende." dedi.

Nothing Compares 2 U’ şarkısıyla 90’lı yıllara damga vuran, albümleri satış rekorları kıran dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O’Connor, intihara meyilli olduğunu açıkladığı videosundan sonra arkadaşlarından destek gördü.

Bir zamanların en içli aşk şarkılarına imza atan İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı, gözyaşlarına boğulduğu videoda, hayatına artık New Jersey’de ucuz bir yol kenarı motelinde devam ettiğini ve psikiyatristinden başka kimsesinin olmadığını anlatmıştı.

Mental hastalıkla mücadele ettiğini de söyleyen 51 yaşındaki sanatçının bir arkadaşı, dün Facebook’tan yayımladığı notta, “Herkese selam, Sinead’in ricası üzerine bu paylaşımı yapıyorum. Onu seven herkese güvende olduğunu ve intihar eğiliminde olmadığını söylememi istedi. O şimdi sevgi içinde ve en iyi bakımı alıyor” dedi.

O’Conner, anne ve babasının boşanmasından sonra, annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Eğitimini tamamlayamayan sanatçı, en son öğrenim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın ‘Evergreen’ adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekince Tua Nua adlı bir topluluğa katıldı.

1983 yılında babasının desteğiyle girdiği ‘Newtown’ adlı okulda müziğe iyice yoğunlaşarak bir deneme albümü çıkardı. Ertesi yıl, bir müzik dergisi aracığıyla tanıştığı Columb Farrey'in yönlendirmesiyle ‘Ton Ton Macoute’ adını verdiği kendi müzik topluluğunu oluşturdu. Küçük bar ve gece kulüplerinde sahneye çıkan Ton Ton Macoute, tam adını duyurmaya başladığı 1985 yılı sürecinde annesini bir trafik kazasında kaybetti.

John Reynolds ile evlenen O’Conner, Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yaptı.

1990 yılında, Prince’in sözlerini yazdığı ‘Nothing Compares 2 U’ adlı şarkıyla zirveye çıkan O’Conner, layık görüldüğü Grammy Ödülü'nü reddetmesiyle hafızalara kazındı. Politik kimliğini sanatıyla birlikte ön plana çıkararak, ABD ve savaş karşıtı bir çizgi izleyen sanatçı, 1992 yılında Papa II. Jean Paul'ün katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa'nın bir fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırtmasıyla dindar kamuoyunun tepkisini çekti.

İsveçli eşiyle olan ikinci evliliğini 2003 yılında bitiren sanatçı, yaptığı albümlerle beğeni toplayarak listelerde üst sıralarda yer aldı.

İrlandalı sanatçının çalkantılı hayatı nedeniyle servetini hızla erittiği biliniyor. Hatta 2005 yılında 6 milyon dolar kişisel serveti olan O'Connor'ın düzenli telif gelirine rağmen hızla sıfırı tüketmesi şov dünyasında ibretlik bir öykü olarak dikkat çekiyor.