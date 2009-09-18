Sine-Sen: Artık figüran olmayacağız

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-sen), son dönemde dizi setlerinde gerçekleşen, ölümle ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalarla ilgili olarak başta Gold Film olmak üzere, film şirketlerini eleştiren bir açıklama yaptı.



Açıklamada setlerde yaşanan ihmal ve tedbirsizlik sonucu çok ciddi olayların yaşandığı ancak sonrasında film şirketleri tarafından konularla ilgili gerekli adımların atılmadığı belirtildi.



Sine-Sen: İnsalık dışı şartlarda çalışılıyor



Çalışma şartlarının, set ekiplerinde çalışanların hayatlarını tehlikeye atan şartlarda olduğu ifade edilen açıklamada, setlerde gerçekleşen ölümlerden ve yaralanmalardan henüz ders alınmadığı da belirtildi.



2 kostüm görevlisi hayatını yitiridi



Star TV'de yayınlanan Son Bahar adlı dizide çekimler döneminde meydana gelen trafik kazası sonucu kostüm ekibinden Zehra Sezgin ve Tülin Ergeldi'nin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.



İnsalık dışı çalışma koşullarının, tedbirsizliğin ve ihmalin hayatını kaybeden kostüm ekibi çalışanlarının ölümlerindeki en temel sebepler olduğunu vurgulandı.



Bu olayların ilk olmadığı, yakın zamanda TRT'de yayınlanan Aynadaki Düşman adlı dizinin setinde de set ekibinden Abdullah Baykal'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği, çekim sırasındaysa sette herhangi bir sağlık ekibinin bulunmadığı vurgulandı.



Kalbi durdu, kalp masajıyla ölümden döndü



Yaklaşık 25 gün önce Fox TV'de yayınlanan Ömre Bedel dizisinin setinde dizi ekibindeki figüranlardan Fatma Elif Develi'nin aniden fenalaştığı, eşinin kalp masajı sayesinde ölümden döndüğü ancak 25 gündür yoğun bakımda bulunduğu belirtildi.



Sigortasız çalıştığı belirtilen Fatma Develi'nin hastane masraflarının artık karşılanamayacak hale geldiği, ilgili firmaların ise bu durumla ilgili hiçbir adım atmadıklarına dikkat çekildi.



'Figüran olmayacağız, haklarımızı savunacağız'



İşverenlerin dizi setlerindeki durumları iyileştirmemesi, çalışanların sigortasız çalıştırılması ve setlerde sağlık ekiplerinin bulundurulmamasına artık göz yumulmayacağını belirten Sine-Sen, yasal hakların kullanılması için hiçbir konuda tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.

