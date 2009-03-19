Sindirim sisteminizi kandırın

Sindiriminiz ve kilonuz için yapabileceğiniz en iyi hareketlerden biri sindirim sisteminizin çalışma hızını yavaşlatmaktır.



Neden? Çünkü bu, daha uzun süre tok hissetmeniz ve bu yüzden daha az yemek yemeniz anlamına gelir.



Milliyet gazetesinde yayımlanan haberde, daha iyi bir sindirim sisteminin ipuçları veriliyor.



Daha iyi sindirim için 3 ipucu



1. Sık yemek: Hiçbir zaman çok acıkmanıza izin vermeyerek, iştahınızı teşvik eden hormonları durdurabilirsiniz.

2. Sağlıklı yağlarla zenginleştirilmiş aperatifler: Yemekten önce bir avuç fındık gibi sağlıklı yağ yemek midenizin açlık oranını azaltır.

3. Lif ziyafeti: Lif sindirilmesi uzun zaman alan bir besindir ve bu yüzden mideniz daha yavaş boşalır.



Probiyotikler soğuk algınlığına karşı da etkili



Eğer daha önce yataktan kalkamayacağınız şiddette bir soğuk algınlığı yaşadıysanız, daha fazla dikkat etmelisiniz. Çünkü solunum sisteminize günlerce yerleşen bu küçük yaratıklardan korunmak için biraz bakteriye ihtiyacınız olabilir.



Alerjisi olanlara da etkili



Yararlı bakteri ya da probiyotikler olarak bilinen bazı canlı aktif bakteri kültürleri soğuk algınlığından korunmada gizli bir silah olabilir. Araştırmadaki günde iki kez Lactobacillus fermentum adı verilen özel bir probiyotik türü içeren destekleyici alanlar, almayanlara göre daha az hasta oluyor. Probiyotikler alerjisi olan insanlar için de yararlı olabilir.

Yararlı bakteriler hangi besinlerden alınabilir?



Birçok araştırma, probiyotiklerin genelde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini iddia eder. Probiyotikleri yoğurttan, bazı süt ve meyve suyu ürünlerinden, diğer fermente edilmiş tahıl, soya fasulyesi ürünlerinden ve besin destek ürünlerinden alabilirsiniz.

