Sındırgı'daki festivalde kadınların 'katre-i henna' ilgisi

Hüseyin EMCAN/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen \'20\'nci Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali\'nde, \'Hint kınası\' olarak bilinen katre-i henna standı açıldı. Kadınların büyük ilgi gösterdiği stantta kınadan şekiller yapıldı.

Sındırgı\'da, bu yıl 20\'ncisi düzenlenen \'Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali\'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Festivale katılan katre-i henna sanatçısı Nur Sema Cansoy\'un (43) standına kadınlar, yoğun ilgi gösterdi. Cansoy, sosyal medyadan öğrendiği Hint kınası kültürünü kendi çizim sanatıyla birleştirdiğini söyledi. Son yıllarda moda olan katre-i henna ile geçimini sağladığını dile getiren Cansoy, \"Sosyal medya aracılığı ile sanatımı tanıtmaya başladım. Bu sayede belediyeler artık beni festival ve etkinliklere davet etmeye başladılar. Buraya da belediyenin davetlisi olarak geldim. Kadınlar özellikle bu sanata büyük ilgi gösteriyor. Sındırgı’da gördüğüm ilgiden memnunum\" dedi. Standa gelen kadınların ellerine kınadan şekiller yapıldı.



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