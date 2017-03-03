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BBC Türkçe

Sincar'da Peşmerge ve Ezidiler arasında çatışma

Irak'ın kuzeybatısındaki Sincar bölgesinde Peşmergeler ve Ezidi güçlerinden oluşan PKK bağlantılı Sincar Direniş Güçleri (YBS) üyeleri arasında çatışma çıktığı ve her iki taraftan da ölenler olduğu belirtildi.

03 Mart 2017 16:23

Irak'ın kuzeybatısındaki Sincar bölgesinde, Peşmergeler ve Ezidi güçlerinden oluşan PKK bağlantılı Sincar Direniş Güçleri (YBS) üyeleri arasında çatışma çıktığı ve her iki taraftan da ölenler olduğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre çatışma, Suriye sınırına doğru konuşlanan Rojava Peşmergeleri güçlerinin YBS'nin denetimindeki bölgeye girmeye çalışmasıyla başladı.

Ajansa konuşan bir güvenlik kaynağı "her iki taraftan da ölenler ve yaralananlar var" dedi.

Suriye Kürtleri'nden oluşan Peşmerge Rojava güçleri, Türkiye'yle iyi ilişkilere sahip Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin desteğiyle oluşturuldu ve Irak'ta eğitim aldı.

YBS ise, PKK'nin IŞİD güçleri 2014'te bölgeye girdiğinde Sincar'daki Ezidi nüfusa yardım etmesinin ardından kuruldu.

YBS'den yapılan açıklamada, "çatışmanın Rojava Peşmergeleri'nin Hanasor bölgesindeki mevzilerini ele geçirmeye çalışmasıyla başladığı" belirtildi ve "şiddet olaylarını Türkiye'nin kışkırttığı" suçlaması yapıldı. Açıklamada "Tamamen kışkırtıcı bir girişim" de denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da PKK'nın "Kuzey Irak'taki meşru bölgesel yönetime karşı tehdit oluşturduğunu ve bölgedeki mevcut yönetime karşı olan bazı ülkeler tarafından kullanıldığını" belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu terör örgütlerini nerede olurlarsa olsunlar yok etmek görevimiz" diye konuştu.

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