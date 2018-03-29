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Sincar'da Irak ordusu ile Peşmerge arasında gerginlik

DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE'nin uyarısı üzerine PKK'lıların çekildiği söylenen Irak'ın Sincar (Şengal) bölgesinde, Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında gerginlik yaşandığı belirtildi

29 Mart 2018 18:42

DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE\'nin uyarısı üzerine PKK\'lıların çekildiği söylenen Irak\'ın Sincar (Şengal) bölgesinde, Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında gerginlik yaşandığı belirtildi. Irak ordusunun Ezidilerin kutsal mekanı olan Şeyh Şerafedin türbesine girmek istediği, Peşmerge ve Ezidilerin ise buna izin vermediği öne sürüldü.
Irak Kürt Yönetimi\'ne yakınlığı ile bilinen K24 televizyonunda yer alan habere göre, PKK terör örgütünün Sincar\'dan çekildiği iddiasının ardından bölgeye gelen Irak ordusu ile buradaki Peşmerge güçleri arasında gerginlik yaşandı. Ezidilerin kutsal mekanı olan Şeyh Şerafedin Türbesi’ne girmek isteyen Irak askerlerine, halk ve Peşmergenin türbenin etrafınada zincir oluşturarak izin vermediği ve gerginliğin bundan dolayı çıktığı belirtildi. Sincar dağında bulunan Şeyh Şerafedin türbesi etrafında Irak ordusundan büyük bir güç yığdığı ve türbeyi ele geçirmek istedikleri ileri sürüldü.
Peşmerge Güçleri Sincar (Şengal) Komutanı Kasim Şeşo ise Irak güçlerinin hiçbir şekilde Şeyh Şerafedin Türbesi’ne girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, \"Kendi kendimizi savunabiliriz. Haşdi Şabi, daha önce terör örgütü DEAŞ ile birlikte Ezidi halkı katleden birçok Sünni’yi Şengal’e getirmiş\" dedi.

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