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Dünya
Deutsche Welle

'Sincar IŞİD'den temizlendi'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, IŞİD'in Sincar'dan püskürtüldüğünü duyurdu.

13 Kasım 2015 17:37


Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Sincar yakınlarında düzenlediği basın toplantısında, Sincar'a (Şengal) düzenlenen Peşmerge operasyonuyla IŞİD'den tamamen temizlendiğini açıkladı. Barzani, Sincar'ın 'kurtarıldığını' belirtti. Aynı dakikalarda Tunus'ta konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de ABD'nin havadan desteğini alan Peşmerge güçlerinin kentin kontrolünü yeniden ele geçireceğinden 'kesinlikle emin' olduğunu belirtti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, "Sincar'a Özgürlük Operasyonu" adı verilen operasyona 7 bin 500 Peşmerge'nin katıldığını duyurmuştu. Sincar, Kuzey Irak'ın önemli merkezlerinden Musul'a giden yol üzerinde yer alıyor. Sincar ayrıca IŞİD'in lojistik merkezleri arasında bulunuyor.

Terör örgütü yıldırım harekâtıyla ele geçirmişti

Geçen yıl düzenlediği bir saldırıda Irak'ın kuzeyini yıldırım hızıyla ele geçiren IŞİD militanları Bağdat'ın yakınlarına kadar gelmiş, Suriye'de de geniş kesimleri kontrolü altına almıştı. "Hilafet devleti" kurduğunu ilan eden terör örgütü katliamlara girişmişti. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon her iki ülkede de IŞİD'e karşı hava saldırıları başlatmıştı.

Yezidiler ABD müdahalesiyle kurtuldu

IŞİD saldırılarından en çok Sincar'da yaşayan Ezidiler etkilenmişti. IŞİD saldırılarında yüzlerce Ezidinin vurularak ya da canlı canlı gömülerek öldürüldüğü tahmin ediliyor. IŞİD, "şeytana tapanlar" olarak nitelediği on binlerce Ezidi'yi Sincar dağına kaçmıştı. IŞİD Sincar'ı kuşatmış, ABD Başkanı Barack Obama muhtemel bir soykırımı önleme amacıyla operasyon emri vermişti. Peşmerge, IŞİD kuşatmasını ABD'nin desteğiyle yarmış ve Ezidilerin kurtarılması sağlanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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