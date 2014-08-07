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Dünya
Deutsche Welle

Sincap tekmeleyen gencin başına ödül kondu

Hayvanları koruma derneği PETA, bir sincabı tekmeleyerek uçurumdan aşağı atan bir kişinin başına ödül koydu.

07 Ağustos 2014 16:26

PETA kısa adıyla bilinen ABD merkezli Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü, "Grand Canyon'da bir sincabı tekmeleyerek uçurumdan aşağı atan kişinin yakalanmasını sağlayacaklara 15 bin dolar para ödülü verileceğini" duyurdu.

YouTube'da yayınlanan bir videoda, Arizona'daki Grand Canyon Milli Parkı'nda bir kişi bir sincabı yiyecek vaadiyle uçurumun kenarına çekerken görülüyor. Hasır şapkalı, yarı çıplak kişi, daha sonra bir tekmeyle sincabı bin 600 metrelik uçuruma yuvarlıyor. Büyük tepki alan videonun silinmesi dikkat çekti.

PETA Direktörü Martin Mersereau, "Böyle narin varlıklara karşı sadist ve zorbaca davranan herkes cezalandırılmalıdır" dedi.

ABD'de vahşi hayvanlara saldırı ABD federal yasalarınca 6 aya kadar hapis ve 5 bin dolar parayla cezalandırılabiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HayvanlarıPETAABDHayvanlara Etik MuameleMücadele EdenlerCanyonArizona Grand Canyon Milli ParkıDirektörü Martin MersereauDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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