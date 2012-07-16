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Yaşam

Sincap sandığı oğlunu tüfekle vurdu!

Gözaltına alınan baba Yusuf Ergenç ise jandarma karakoluna götürüldü

16 Temmuz 2012 02:08

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 70 yaşındaki Yusuf Ergenç, kiraz ağacına çıkan 48 yaşındaki Harun Ergenç'i sincap zannerek av tüfeğiyle ateş açarak öldürdü.

Olay saat 15.00 sıralarında Gören yaylasında meydana geldi. Kiraz toplamak için ağaca çıkan Harun Ergenç’i ağaçtan çıkardığı sesler nedeniyle sincap zanneden baba Yusuf Ergenç tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle ağır yaralanan Harun Ergenç ağaçtan düştü. Kanlar içerisinde kalan Ergenç olay yerinde yaşamını yitirdi. 
 
Jandarma yaptığı incelemelerin ardından Harun Ergenç’in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan baba Yusuf Ergenç ise jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
 

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