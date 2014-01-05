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Sincan'dan Maltepe Cezaevi'ne getirilen çocuklardan açlık grevi

Sincan'da işkenceden sonra Maltepe'ye sürgün edilen çocukların zorla soyulduğu iddia ediliyor

05 Ocak 2014 15:02

Hülya Karabağlı / Ankara

Çağdaş  Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul  Şubesi,  Ankara Sincan Cezaevi'nde  işkenceye uğrayan 9 çocuktan dördünün sürüldüğü Maltepe Cezaevi'nde  tek kişilik hücrelerde kaldıklarını bildirdi. Dört çocuğun, birarada kalmalarına izin  vermemeleri durumunda  açlık grevine başlayacaklarına  dikkat çekti.

Çocukların,  cezaevi girişinde  arama  gerekçesiyle zorla soyulduklarını  söylediklerine dikkat çeken  ÇHD, görüştükleri çocukların  bedenlerinde  belirgin  darp  izlerine  dikkat çekti.

ÇHD, 17  yaşındaki  K.Ş'ninin durumu hakkında, " "Her iki bileğinde derin ve çok belirgin kelepçe izleri (koyu kırmızı ve hafif mor renkli) mevcut. Sırtında, sağ ve sol baldırında darp izleri mevcut" dedi.

Raporunda, "Sincan Hapishanesinde gördükleri işkence sonrasında İstanbul Maltepe Çocuk Hapishanesine getirilen dört çocuk açısından mevcut hukuksuzluğun Maltepe’de de sürmekte olduğu rahatlıkla söylenebilir" diyen ÇHD, "Hapishane girişinde zorla soyarak aramaya tabi tutulmuşlardır. Hiçbir ihtiyaçları hapishanece karşılanmamakta, su dahi verilmemektedir. Ayağa kalkarak sayım alma dayatması yapılmaktadır.Birlikte aynı koğuşta kalma talepleri kabul edilmemektedir" değerlendirmesi yaptı.

ÇHD İstansul  Şubesi ve  Cezaevleri Komisyonu üyeleri, dün (04.01.2014) Maltepe hapishanesine sürgün edilen çocuklarla görüştü.  Hazırlanan  raporda çocukların görüşleri  şöyle  yer alıyor:

 

'Tek kişilik  hücrede  tutuluyor'

 

A.D.; 18 yaşında. 11 aydır tutuklu. Kendisiyle birlikte B. D, K. Ş. ve B.K 03.01.2014 Cuma günü Maltepe’ye getirilmişler. Her iki elinde, boynunda ve sırtında darp izleri (etrafı hafif kahverengi ortası daha koyu kahverengi) mevcut. Maltepe Hapishanesini girişinde zorla soyarak aranmışlar. Halen müşade olarak adlandırılan tek kişilik hücrede tutuluyor. Hiçbir ihtiyacı karşılanmamış. Sincan’dan sürgün geldiği arkadaşlarının dışında Maltepe hapishanesinde başkaca siyasi tutsak bulunmuyor. Dördü de aynı koğuşta kalmak istiyorlar. Bu taleplerini idareye bildirmişler. Ancak olumsuz yanıt almışlar. Bu talepleri kabul edilmezse Pazartesi günü (6 Ocak 2014 ) açlık grevine başlayacaklarını söylüyor.

 

'Derin ve  çok belirgin kelepçe izi  var'

 

K.Ş.; 17 yaşında. Her iki bileğinde derin ve çok belirgin kelepçe izleri (koyu kırmızı ve hafif mor renkli) mevcut. Sırtında, sağ ve sol baldırında darp izleri mevcut. Hiçbir ihtiyacı karşılanmamış. Hapishane girişinde zorla soyarak arama yapılmış. Su dahi verilmemiş. Musluk suyu içiyor. Halen müşade olarak adlandırılan tek kişilik hücrede tutuluyor. Sayımlarda aynı Sincan Hapishanesinde olduğu gibi ayakta sayım dayatılıyor.

 

'Maltepe'de  ayakta  sayım yapılıyor'

 

Sayıma gelindiğinde bağırarak “ayağa kalk” deniyor. Getirildiklerinden bu yana havalandırmaya çıkarılmamışlar. Havalandırma kapısı sürekli kapalı tutuluyor. Kaloriferler bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Hapishanenin Başgardiyanı “ ayakta sayım vereceksiniz, burası Maltepe başka yere benzemez” diyerek kendisini tehdit etmiş. Sincan’dan birlikte geldiği arkadaşlarıyla aynı koğuşta kalmak istiyor. Bu talepleri yerine getirilmezse açlık grevine başlayacağını beyan ediyor. Görüşme sırasında çocuğun oldukça endişeli ve tedirgin göründüğü gözlemlenmiştir.

 

'Ankara'dan  İstanbul'a aç susuz getirilmişler'

 

B.K.; 17 yaşında. 08.01.2013 tarihinde tutuklanmış. Sincan’dan Maltepe’ye getirilirken ring aracında jandarmaların saldırısı söz konusu olmuş. Darp edilmişler ve küfüre mağruz kalmışlar. Yol boyunca su ve yiyecek de verilmemiş. Hapishane girişinde zorla soyarak arama yapılmış. Halen müşade olarak adlandırılan tek kişilik hücrede tutuluyor. Hiçbir ihtiyacı karşılanmamış. Sincan’dan birlikte geldiği arkadaşlarıyla aynı koğuşta kalmak istiyor. Bu talepleri yerine getirilmezse açlık grevine başlayacağını beyan ediyor. Görüşme sırasında çocuğun oldukça endişeli ve tedirgin göründüğü gözlemlenmiştir.

 

'Sağ ayağının  üzerine basamıyor'

 

B.D.; 17 yaşında. Şubat 2013’te tutuklanmış. Sağ ayağının üzerine basamıyor. Her iki kolunun üst kısmında morluk mevcut. Alnında kafasının arka kısmında darp izleri mevcut. Burnunun üst kısmında hemen fark edilebilen şişlik söz konusu. Hapishane girişinde zorla soyarak arama yapılmış. Halen müşade olarak adlandırılan tek kişilik hücrede tutuluyor. Hiçbir ihtiyacı karşılanmamış. Maltepe hapishanesindeki doktordan mevcut halinin tespitini ve hastaneye sevk istemiş henüz sevk işlemi yapılmamış. Hiçbir ihtiyacı karşılanmamış. Su verilmemiş. Musluk suyu içiyor. Sincan’dan birlikte geldiği arkadaşlarıyla aynı koğuşta kalmak istiyor. Bu talepleri yerine getirilmezse açlık grevine başlayacağını beyan ediyor. Görüşme sırasında çocuğun oldukça endişeli ve tedirgin göründüğü gözlemlenmiştir.

 

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